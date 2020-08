Elzach

Y wie Yach: Dorf im Schwarzwald mit rarem Anfangsbuchstaben

30.08.2020, 10:24 Uhr | dpa

Das kleine Dorf im oberen Elztal nördlich von Freiburg macht sich durch seinen Anfangsbuchstaben einen Namen: Yach im Landkreis Emmendingen ist laut Bundesinnenministerium einer von deutschlandweit nur zwei Orten, die mit einem Ypsilon beginnen. Lange war das Schwarzwalddorf Yach bundesweit sogar der einzige Ort mit dem ersten Buchstaben Y. Mit der Deutschen Einheit 1990 kam dann Yorckgebiet hinzu, ein von Plattenbauten geprägter Stadtteil von Chemnitz in Sachsen.

Das früher eigenständige Yach ist seit 1974 ein Stadtteil von Elzach. In dem ländlich geprägten Ort leben heute etwa 950 der stadtweit knapp 7350 Einwohner, sagt Elzachs Bürgermeister Roland Tibi (parteilos). Eine eindeutige Erklärung des ungewöhnlichen Ortsnamens sei nicht möglich. Yach ist aber ein Tal, dessen zentral gelegene und langgezogene Dorfstraße sich in der Mitte nach schräg rechts oben und schräg links oben teilt und dann jeweils in einer Sackgasse endet. Die geologische Form dieses Tals sieht von oben betrachtet aus wie ein Ypsilon.

Fremde werden daran erkannt, wie sie den Ortsnamen aussprechen. Yach wie Yacht ohne t ausgesprochen, ist falsch, sagt Yachs Ortsvorsteher Hubert Disch (CDU): "Die Betonung liegt auf dem ersten Buchstaben. Und das Y wird wie ein I ausgesprochen." Also: Iach.

Einheimische nutzen statt Hochdeutsch meist die alemannische Mundart, erklärt die auf badische Sprache spezialisierte Muttersprach- Gesellschaft mit Sitz in Freiburg. Dann heißt es nicht Yach, sondern Eich - mit Betonung auf den ersten beiden Buchstaben. Verbunden wird dies mit dem weiblichen Artikel: die Eich. Wahlweise wird das E von Eich wie A gesprochen. Es heißt dann: die Aich.