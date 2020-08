Berlin

Mittelham gewinnt Tischtennis-Finale des Düsseldorf Masters

30.08.2020, 15:42 Uhr | dpa

Die deutsche Tischtennis-Meisterin Nina Mittelham vom TTC Eastside Berlin hat das Finale des zwölfteiligen Düsseldorf Masters gewonnen. Im Endspiel setzte sich die Nummer 39 der Weltrangliste im Duell der Doppel-Europameisterinnen von 2018 gegen ihre Nationalmannschaftskollegin Kristin Lang (Kolbermoor) mit 4:1 durch. Das Düsseldorf Masters wurde aufgrund der abgebrochenen Spielzeiten bei den Damen und Herren als Wettkampfersatz von Anfang Juni bis Ende August durchgeführt. Zehn Turniere bestritten die Herren, zwei Turniere waren den Damen vorbehalten.

Mittelham dominierte die Neuauflage des Endspiels um die Deutsche Meisterschaft durchgängig und musste lediglich den dritten Satz abgeben. "Beim Masters habe ich meine ersten Wettkämpfe seit langem gemacht. Dafür war das Niveau ganz okay", sagte die topgesetzte Mittelham nach dem Finale.

Die Bundesliga-Saison 2020/21 soll nach langer Corona-Pause am 11. Oktober beginnen. Zuvor steht vom 15. bis 20. September in Warschau die EM in den Einzelwettbewerben auf dem Programm.