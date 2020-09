Hannover

Spandau 04 vor Meisterschaftsfinale

01.09.2020, 09:17 Uhr | dpa

Der deutsche Wasserball-Rekordchampion Spandau 04 präsentiert sich vor dem Meisterschaftsfinale gegen den Erzrivalen Waspo Hannover selbstbewusst. "Wir sind gefechtsbereit", sagte Kapitän Marko Stamm, der am Sonntag seinen 32. Geburtstag feierte: "Wir wissen, dass das kein fröhlicher Kaffeeplausch, sondern ein Hauen und Stechen wird. Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor, und sind zuversichtlich, am Ende das bessere Ende für uns zu haben."

Der 37-malige nationale Titelträger tritt zu Beginn der Serie im Modus Best-of-five am Mittwoch (18.00 Uhr) zunächst im Volksbad Limmer unter freiem Himmel in Hannover an. Die Spiele zwei und drei werden an diesem Samstag (16.00 Uhr) und Sonntag (14.00 Uhr) in der Schwimmhalle Berlin-Schöneberg ausgetragen. Hat danach einer der Finalisten drei Siege auf dem Konto, steht der neue Meister fest. Wenn nicht, stehen bis zu zwei weitere Begegnungen am 9. September in Hannover und am 12. September in Berlin auf dem Programm.

In dem insgesamt siebten Meisterschaftsfinale zwischen den beiden Mannschaften seit 1991 hatte sich Spandau in der vergangenen Woche durch einen 12:10 Erfolg über Waspo das Heimspielrecht für das mögliche fünfte Spiel erkämpft. Anschließend hatte der Titelverteidiger im Halbfinale den OSC Potsdam ebenso deutlich besiegt wie Waspo den Lokalrivalen White Sharks.

"Daraus in Quervergleichen Schlüsse ziehen und einen der Rivalen favorisieren, verbietet sich. Die Geschichte beginnt am Mittwoch bei Null", sagte Spandaus Präsident und Bundestrainer Hagen Stamm.