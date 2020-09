Berlin

Ladenbesitzer können sich beim Energiesparen beraten lassen

01.09.2020, 11:28 Uhr | dpa

Vom Austausch alter Kühlschränke bis zu sparsamer Beleuchtung: Händler haben in ihren Läden viele Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken. Kleine und mittlere Handelsunternehmen erhalten dazu nun kostenlose Beratung, wie der Handelsverband am Dienstag mitteilte. Dafür wurde zunächst für zwei Jahre das Projekt "Energiesparnetzwerk des Berliner Handels" ins Leben gerufen. Es wird vom Land gefördert. Klimaschutz sei auch in der Krise wichtig, betonten Senat und Handelsverband.