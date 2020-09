Leiche in Wohnung gefunden

Toter Pastor in Moabit – Verdächtige in Rumänien festgenommen

02.09.2020, 15:22 Uhr | AFP

Ein Polizeiauto in Rumänien: Die dortige Polizei hat zwei Tatverdächtige in Zusammenhang mit einem toten Pastor in Berlin festgenommen. (Quelle: picture alliance/Jaap Arriens/NurPhoto/Symbolfoto)

Die rumänische Polizei hat zwei Männer festgenommen. Sie sollen einen ehemaligen Pastor in seiner Wohnung in Berlin-Moabit getötet haben.

Zwei Männer sollen einen ehemaligen Pastor in Berlin getötet haben. Die 20 und 24 Jahre alten Männer wurden bereits am 21. August in Rumänien festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Die beiden konnten demnach dem weiteren Umfeld des 77-Jährigen zugeordnet werden, der Anfang Juli tot in seiner Wohnung in Moabit gefunden worden war.

Die Männer sitzen derzeit noch in Auslieferungshaft in Rumänien und sollen in Deutschland in Untersuchungshaft kommen. Es wird außerdem noch weiter zu möglichen weiteren Tatverdächtigen ermittelt.