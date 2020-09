Berlin

Erstes Heimspiel der Füchse am 6. Oktober gegen Magdeburg

03.09.2020, 10:57 Uhr | dpa

Die Füchse Berlin starten am 3. Oktober mit einem Auswärtsspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen in die neue Saison der Handball-Bundesliga. Der Hauptstadtclub empfängt drei Tage danach den SC Magdeburg zum ersten Heimmatch der kommenden Spielzeit, ehe es auswärts gegen SC DHfK Leipzig am 11. Oktober weitergeht. Das teilten die Füchse am Donnerstag auf ihrer Homepage mit, nachdem die ersten acht Spieltage terminiert worden waren. Ebenfalls zuerst auswärts müssen die Berliner gegen den deutschen Meister antreten: Am 12. November steht das Hinspiel gegen den THW Kiel an.