Berlin

Zwei Autos brennen in Tiefgarage

05.09.2020, 10:09 Uhr | dpa

In einer Tiefgarage eines Wohnhauses in Berlin-Schöneberg haben am Freitagabend zwei Autos gebrannt. 87 Feuerwehrleute löschten das Feuer und belüfteten die Garage in der Bayreuther Straße und das neungeschossige Gebäude, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Ein Mensch wurde vor Ort von Rettungskräften mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag sagte. Ins Krankenhaus musste er zunächst nicht. Vier Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.