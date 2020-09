Berlin

Garg begrüßt Paket für Öffentlichen Gesundheitsdienst

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat den Beschluss der Bundesregierung für mehr Vollzeitstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) begrüßt. Damit werde der ÖGD nachhaltig und umfangreich gestärkt - schließlich sei dieser auch nach der Pandemie von "herausragender Bedeutung", sagte Garg am Samstag.

Er bedauerte jedoch, dass der ÖGD erst durch die Corona-Pandemie entsprechende Aufmerksamkeit bekommen habe: "Viel zu lang musste er ein stiefmütterliches Dasein fristen", sagte der Minister. Nun seien Länder und Kommunen gefordert, die Vereinbarung umzusetzen.

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, als Konsequenz aus der anhaltenden Corona-Pandemie bis Ende 2022 mindestens 5000 neue und unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst zu schaffen. In einem ersten Schritt solle es bis zum 31. Dezember 2021 mindestens 1500 Stellen für Ärzte, weiteres Fachpersonal und Verwaltungsmitarbeiter geben, teilten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Berlins Senatorin Dilek Kalayci (SPD), am Samstag in Berlin mit.

Neben den Neueinstellungen stehe eine bessere Digitalisierung der Gesundheitsämter und -behörden im Vordergrund. Zudem solle der ÖGD als Arbeitgeber attraktiver werden. Die 375 Gesundheitsämter spielen etwa beim Verfolgen von Infektionsketten sowie bei Anordnungen von Tests und Quarantäne eine wesentliche Rolle.

Der schwarz-rote Koalitionsausschuss hatte sich am 22. Juni darauf geeinigt, für die Umsetzung eines "Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" insgesamt vier Milliarden Euro bis zum Jahr 2026 zur Verfügung zu stellen.