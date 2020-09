Berlin

Motorrad kracht an Kreuzung in Auto: Fahrer schwer verletzt

06.09.2020, 12:52 Uhr | dpa

Ein Motorrad und ein Auto sind in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Kreuzberg auf einer Kreuzung zusammengeprallt, dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Zeugenaussagen zufolge fuhr der 35-Jährige bei Rot auf die Kreuzung Kottbusser Straße/Paul-Linke-Ufer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden musste. Seine 44-jährige Sozia wurde leicht verletzt, aber lehnte eine Behandlung ab. Die 23-Jährige Autofahrerin blieb unverletzt.