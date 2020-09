Berlin

Wasserball: OSC Potsdam erneut Meisterschafts-Dritter

06.09.2020, 13:00 Uhr | dpa

Die Wasserballer des OSC Potsdam belegen zum dritten Mal nacheinander den dritten Platz in der Meisterschaft. Im zweiten Spiel der "Best of Three"-Serie gegen die White Sharks Hannover gewannen sie am Samstagabend mit 9:7 (2:2,4:2,2:1,1:2). Das reichte nach dem 12:9 am vergangenen Mittwoch auswärts. Das für Sonntag angesetzte dritte Match wurde nicht mehr benötigt.

In Hannover begannen die Gäste engagiert. In der engen Partie sorgten sie im zweiten und dritten Viertel für die wichtigen Zwei-Tore-Vorsprünge, die die Mannschaft von Trainer Alexander Tchigir relativ sicher verteidigte. Bester Schütze für die Potsdamer war Kapitän Hannes Schulz mit drei Treffern. Lu Meo Ulrich und Tomi Tadin waren je zweimal erfolgreich.