Berlin

Polizei stoppt mutmaßliches Drogentaxi nach illegalem Rennen

06.09.2020, 18:29 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Berlin-Friedrichshain ein mutmaßliches Drogentaxi gestoppt, das zuvor in ein illegales Autorennen verwickelt gewesen sein soll. Zeugen hatten die Polizei wegen zwei Fahrzeugen alarmiert, die sich in der Nacht zum Sonntag auf der Warschauer Straße das Rennen geliefert haben sollen, wie ein Sprecher am Sonntagabend mitteilte. Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Straße und konnten im aufgestauten Verkehr einen der mutmaßlichen Rennwagen ausmachen.

Im Auto saßen ein 19- und ein 21-Jähriger. Die Beamten fanden bei ihnen eine vierstellige Bargeldsumme sowie sechs kleine Gefäße mit mutmaßlichen Drogen. Weil der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogen stand, nahmen ihn die Polizisten zur Blutabnahme mit auf die Wache. Beide jungen Männer kamen schließlich wieder auf freien Fuß.