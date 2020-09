Berlin

Barenboim und Anne-Sophie Mutter treten "open air" auf

06.09.2020, 21:14 Uhr | dpa

Beethoven unter freiem Himmel: Zum 450. Geburtstag der Staatskapelle Berlin hat das Orchester unter Leitung ihres Chefdirigenten Daniel Barenboim am Sonntag auf dem Bebelplatz gespielt. "Staatsoper für alle" - unter diesem Motto spielt das Orchester jedes Jahr "open air" vor der Staatsoper. Doch nicht Zehntausende kamen wie sonst, sondern nur 2000 Zuhörer waren angesichts der Corona-Regeln eingeladen, vor allem Bedienstete aus Einzelhandel und Gesundheitswesen als Zeichen des Danks für ihre Arbeit während der Pandemie.

Nach dem Auftakt mit Ludwig van Beethovens (1770-1827) Egmont-Ouvertüre spielte die Geigerin Anne-Sophie Mutter als Solistin die beiden Violinromanzen des Komponisten, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 250. Mal jährt. Zum Abschluss erklang Beethovens Symphonie Nr. 9 in d-Moll. Das Konzert wird am 13. September um 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

An diesem Freitag (11. September) erinnert die Staatskapelle mit einem Festkonzert an ihre Gründung vor 450 Jahren. Die Staatskapelle Berlin war 1570 als Kurbrandenburgische Hofkapelle von den Hohenzollern gegründet worden. Als Königlich-Preußische Hofkapelle ist sie seit 1742 dem damals neu errichteten Opernhaus Unter den Linden verbunden.