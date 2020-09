Berlin

Polizeibeamtin bei Autounfall verletzt

08.09.2020, 08:49 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Polizei-Einsatzwagens mit einem Auto ist in Berlin-Wedding eine Beamtin leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der Unfall am späten Montagabend ereignet. Weitere Angabe zum Unfallhergang und sowie den Beteiligten konnten zunächst noch nicht gemacht werden.