Berlin

Weitere 87 Corona-Fälle in Berlin: Ampeln auf Grün

08.09.2020, 18:47 Uhr | dpa

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Berlin ist am Dienstag um 87 Fälle gegenüber dem Vortag gestiegen. In der Hauptstadt wurden damit 11 878 Infizierte mit dem Sars-CoV-2-Virus registriert, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit mitteilte. Als inzwischen genesen gelten 10 833 Menschen. Im Krankenhaus liegen wegen der Pandemie 46 Menschen, darunter 16 auf der Intensivstation.

226 Berlinerinnen und Berliner sind den Daten zufolge seit Pandemie-Ausbruch im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Diese Zahl hat sich seit mehr als zwei Wochen nicht geändert.

Alle drei Indikatoren der vom Berliner Senat beschlossenen Corona-Ampel zeigen auf Grün. Der R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, liegt bei 1,02 und damit unter der kritischen Schwelle von 1,1. Auch die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche sowie die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegen im grünen Bereich.