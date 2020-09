Berlin

Alba Berlin gewinnt erstes Testspiel in Litauen

09.09.2020, 20:30 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Am Mittwochabend siegten die Berliner beim litauischen Erstligisten BC Nevezis in Kedainiai deutlich mit 103:75 (53:43). Die Partie fand ohne Zuschauer statt. Beste Berliner Werfer waren Kapitän Niels Giffey und Maodo Lo mit jeweils 14 Punkten.

Alba musste auf zahlreiche Akteure verzichten. Marcus Eriksson und Ben Lammers fehlten wegen Oberschenkelverletzungen, Nationalspieler Johannes Thiemann plagten muskuläre Probleme, und Simone Fontecchio hat eine Oberschenkelverletzung. Der mit einem Monatsvertrag ausgestattete Center Shevon Thompson fehlte ebenfalls.

Am Samstag und Sonntag bestreitet Alba weitere Testspiele in Litauen. Bei dem Turnier der "We're Back Preseason Tour" der Euroleague treten neben den Berlinern noch Gastgeber Zalgiris Kaunas, Panathinaikos Athen und Armani Mailand an. Das Halbfinale bestreteit der deutsche Meister am Samstag gegen die Italiener (15.00 Uhr/ Magentasport).