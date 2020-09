Berlin

Von Schirachs neues Theaterstück wird uraufgeführt

10.09.2020, 01:23 Uhr | dpa

Der Autor Ferdinand von Schirach hat ein neues Theaterstück geschrieben. "Gott" setzt sich mit dem selbstbestimmten Sterben auseinander. Die Uraufführung soll heute (19.30 Uhr) parallel in zwei Häusern stattfinden: Am Berliner Ensemble übernimmt Intendant Oliver Reese die Regie, am Düsseldorfer Schauspielhaus Robert Gerloff. Mit seinen Büchern landet von Schirach regelmäßig auf den Bestsellerlisten. In seinem ersten Theaterstück "Terror" ließ er das Publikum über eine moralische Frage abstimmen. Ähnliches ist nun auch beim zweiten Bühnenstück geplant.