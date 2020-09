Berlin

Weiter rückläufige Zahl von Autodiebstählen in MV

10.09.2020, 09:15 Uhr | dpa

Die Zahl der Autodiebstähle in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gesunken. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte, wurden im Vorjahr 264 kaskoversicherte Fahrzeuge entwendet. Mit zehn Prozent fiel der Rückgang zum Jahr 2018 dabei doppelt so stark aus wie im Bundesdurchschnitt. Der durch die Autodiebe im Nordosten verursachte Schaden summierte sich laut Verband auf rund 4,3 Millionen Euro, im Durchschnitt waren das 16 430 Euro je Fall.

Die Statistik des Verbandes umfasst nur kaskoversicherte Fahrzeuge. In die Erhebungen des Landeskriminalamtes geht auch der Diebstahl von Autos ohne diesen Versicherungsschutz ein. Der jüngsten Kriminalitätsstatistik zufolge wurden 2019 im Nordosten 424 Autos als gestohlen gemeldet. Der Rückgang zum Jahr davor betrug acht Prozent.

Die serienmäßige Ausrüstung der Fahrzeuge mit Wegfahrsperren hat zu einem drastischen Rückgang der Autodiebstähle über die Jahre geführt. 1993 etwa waren in Mecklenburg-Vorpommern noch 22 294 Autos gestohlen worden.

Im Jahr 2019 summierte sich die Zahl der gestohlenen kaskoversicherten Fahrzeuge bundesweit auf rund 14 200. Die höchste Diebstahlgefahr bestand den Verbandsangaben zufolge weiterhin in Berlin, wo 3,3 Diebstähle je 1000 kaskoversicherte Autos registriert wurden. In Mecklenburg-Vorpommern lag die Quote bei 0,4, in süddeutschen Bundesländern wie Bayern bei 0,1.

Bei den Dieben standen insbesondere SUVs und Modelle der Marke Toyota hoch im Kurs. Unter den zehn am häufigsten gestohlenen Modellreihen befanden sich laut GDV sechs SUVs.