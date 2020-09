Berlin

Istaf: Ende der Corona-Saison für Top-Leichtathleten

13.09.2020, 02:46 Uhr | dpa

In einem hochkarätigen Teilnehmerfeld verabschieden sich viele der besten deutschen Leichtathleten beim 99. Internationalen Stadionfest (Istaf) in Berlin von der durch die Coronavirus-Pandemie geprägten Saison. So werden Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und Speerwurf-Rekordmann Johannes Vetter heute vor 3500 Zuschauern im Berliner Olympiastadion (15.00 Uhr/ARD) ihren letzten Wettkampf in diesem Jahr bestreiten.

Neben den beiden Deutschen treten unter anderen auch Dreisprung-Olympiasieger Christian Taylor (USA), Diskus-Weltmeister Daniel Stahl (Schweden) oder Norwegens Ausnahme-Hürdenläufer Karsten Warholm an. Im Stabhochsprung trifft der neue Superstar Armand Duplantis aus Schweden auf den zweifachen Weltmeister Sam Kendricks aus den USA und Olympiasieger Thiago Braz aus Brasilien. Lokalmatadorin Lisa Kwayie aus Neukölln misst sich als deutsche Meisterin über 100 Meter mit der zweifachen Weltmeisterin Dafne Schippers aus den Niederlanden und der schnellsten Deutschen in diesem Jahr, Rebekka Haase.