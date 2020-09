Berlin

Keine Zwischenfälle bei Motorradkorso von Rockerclubs

13.09.2020, 10:43 Uhr | dpa

Der Motorradkorso der Rockergruppen Hells Angels und Bandidos sowie anderer Motorradclubs in Berlin ist nach Angaben der Polizei ohne Zwischenfälle verlaufen. Zwar gab es am Samstagnachmittag wegen der großen Zahl von rund 1600 Teilnehmern mehrere Staus. Aber ansonsten habe es keine Störungen gegeben, teilte die Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. "Das war alles unproblematisch." Der Motorradkorso unter dem Motto "Freedom is our religion", mit dem die Rocker gegen das Verbot ihrer Abzeichen demonstrieren wollten, endete am Brandenburger Tor. Auch die Kundgebung dort und die anschließende Rockerparty in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) verlief nach Angaben der Polizei friedlich.