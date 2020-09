Berlin

Momper lobt Mut von Ost-Sozialdemokraten in Wendezeit

Berlins ehemaliger Regierungschef Walter Momper hat den Ost-Berliner SPD-Mitgliedern in der Wendezeit viel Mut attestiert. "Sie hatten keine Erfahrung im politischen Geschäft, schon gar nicht unter demokratischen Bedingungen. Trotzdem waren sie bereit, Verantwortung zu übernehmen", sagte der 75-Jährige am Montag. Momper war auf einem Parteitag am 15. September 1990 zum Landesvorsitzenden der wiedervereinigten Berliner SPD gewählt worden.

"Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich den Mut und die Bereitschaft zum Mittun in der Politik bei unseren neuen ostdeutschen Genossinnen und Genossen bewundert habe", so der SPD-Politiker. "Ohne das aktive Mittun der vielen bewussten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus der damaligen DDR wären wir nicht so gut in die neue Zeit und in die neue Gesellschaft hineingetaucht."

Momper war von 1989 bis 1991 Regierender Bürgermeister und von 1986 bis 1992 Vorsitzende der Landes-SPD. Der SPD-Bezirksverband (Ost) und der West-Berliner Landesverband hatten am 14. September 1990 auf getrennten Parteitagen ihre Vereinigung beschlossen. Einen Tag später fand der Vereinigungsparteitag statt.