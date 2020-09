Berlin

Verwaltung: Ambrosia in Adlershof erfolgreich bekämpft

15.09.2020, 13:57 Uhr | dpa

Die Ambrosiabekämpfung im Berliner Schwerpunktgebiet Adlershof ist laut Umweltverwaltung erfolgreich verlaufen. Dies sei deutlich zu erkennen, erklärte Staatssekretär Stefan Tidow (Grüne) in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Frank Scholtysek. Neue Pflanzen würden von Mitarbeitern des Grünflächenamtes mechanisch beseitigt. In diesem und im kommenden Jahr werde die Pflanze schwerpunktmäßig im Naturschutzgebiet ehemaliges Flugfeld Johannisthal bekämpft.

Problematisch gestalte sich weiterhin die Bekämpfung der Ambrosia in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Berlin-Gatow. 2019 wurden demnach 380 Kilogramm Ambrosia entfernt und in der Müllverbrennung vernichtet. "Leider gibt es auch in 2020 erneut einen Ambrosia-Aufwuchs", so Tidow.

Die Ambrosia-Pflanze (Beifußblättriges Traubenkraut) wurde vor mehr als 150 Jahren nach Europa eingeschleppt. In Berlin treten die ein- und mehrjährigen Ambrosia seit einigen Jahren verstärkt auf. Ambrosia-Pollen verursachen bei Allergikern Heuschnupfen mit den bekannten Symptomen wie Brennen und Jucken der Augen und verstopfter Nase. Von den aggressiven Pollen reichen schon 10 bis 15 pro Quadratmeter, um allergische Reaktionen auszulösen.