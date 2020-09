Berlin

Bankräuber auf der Flucht gefasst

15.09.2020, 20:22 Uhr | dpa

Nach einem Überfall auf eine Bankfiliale in der Frankfurter Allee im Berliner Stadtteil Friedrichshain hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der mit einer Schusswaffe bewaffnete 42-Jährige hatte die Filiale nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 17.20 Uhr betreten und Geld gefordert. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad, dabei wurde er von Zeugen verfolgt. Die Polizei konnte den Mann dann in der nahen Weserstraße festnehmen.

In der Bank hatte er einen verdächtigen Rucksack hinterlassen, der von Spezialisten der Kriminaltechnik untersucht werden sollte. Wegen des Einsatzes musste die Frankfurter Allee zwischen Möllendorffstraße und Silvio-Meier-Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.