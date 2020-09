Berlin

Autofreier Tag in Berlin: 24 temporäre Spielstraßen

22.09.2020, 08:28 Uhr | dpa

In Berlin sollen sich am Dienstag 24 Orte in temporäre Spielstraßen verwandeln. Das Ganze ist Teil des "Internationalen autofreien Tags" ("World Car Free Day"), an dem sich die Hauptstadt auf Initiative der Senatsverwaltung für Verkehr beteiligt.

Senatorin Regine Günther (Grüne) nannte den Tag im RBB-Inforadio ein "wichtiges Symbol". Man solle sich überlegen, ob es nicht andere Formen der Mobilität gebe. "Sie wissen ja: Sie stehen nicht im Stau, Sie sind der Stau." Darauf angesprochen, dass auf den Straßen wenig von dem autofreien Tag zu sehen sei, verwies sie darauf, dass Berlin zum ersten Mal mitmache.

Von 14.00 bis 18.00 Uhr sollen 24 Straßenabschnitte in acht Bezirken für den Verkehr gesperrt werden. Vier Stunden lang sollen dann die Nebenstraßen für Kinder da sein: zum Ballspielen, Kreidemalen oder Kuchenessen. Die Spielstraßen werden in Bezirken wie Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg, Mitte, Neukölln und Pankow eingerichtet.

Zudem bietet die Berliner S-Bahn an, dass Einzeltickets am autofreien Tag als Tageskarte genutzt werden können und Zeitkarten für den gesamten VBB-Raum gelten.