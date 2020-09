Berlin

Stromnetzverfahren geht vor dem Kammergericht weiter

24.09.2020, 14:37 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: Copyright: pixabay.com/Decker & Böse Rechtsanwaltsgesel/obs/Symbolbild (Quelle: dpa)

Darf das Land Berlin das Stromnetz der Hauptstadt verstaatlichen? Seit Jahren wird über diese Frage gestritten - am Donnerstag ist der Konflikt vor dem Berliner Kammergericht als letzte Instanz fortgesetzt worden. Ob es am selben Tag noch ein Urteil gibt, war am Nachmittag weiter offen. Beide Seiten trugen über Stunden ihre Argumente vor.

Das Stromnetz wird bislang von der Vattenfall-Tochtergesellschaft Stromnetz Berlin betrieben, doch die Konzession war 2014 ausgelaufen. Im vergangenen Jahr hatte eine unabhängige Vergabekammer einem landeseigenen Unternehmen den künftigen Betrieb des Stromnetzes zugesprochen. Dagegen hatte der private Betreiber geklagt - und im November vor dem Berliner Landgericht Recht bekommen.