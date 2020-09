Berlin

Hertha sieht Abstellungsproblem: Wettbewerbsverzerrung droht

26.09.2020, 15:09 Uhr | dpa

Für die nächste Länderspiel-Periode fürchtet Hertha BSC erneut größere Probleme bei der Abstellung von Nationalspielern. "Das wird sicher noch ein Thema, da wir unterschiedliche Auslegung in Deutschland haben durch die Gesundheitsämter", erklärte Trainer Bruno Labbadia am Samstag zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Vor allem bei Reisen in Corona-Krisengebiete sind Spieler bei ihrer Rückkehr von Quarantäne-Auflagen bedroht.

"Das kann ein großes Problem werden", sagte Labbadia und warnte vor einer "totalen Wettbewerbsverzerrungen", wenn Vereine auch Anfang Oktober von unterschiedlichen Bewertungen der Gesundheitsämter betroffen sind: "Ich bin gespannt, wie das geregelt wird."

Nach der ersten Länderspiel-Periode war Hertha bereits betroffen. So musste Krzysztof Piatek nach dem Nations-League-Spiel mit Polen in Bosnien-Herzegowina in eine fünftägige Quarantäne und konnte in der ersten DFB-Pokalrunde nicht mitwirken. Da habe man schon gesehen, "dass wir allein gelassen wurden, obwohl es klare Regelungen gibt", meinte Labbadia.

Jetzt ist Hertha Matheus Cunha noch in die brasilianische Nationalelf berufen worden, die in der WM-Qualifikation gegen Bolivien und in Peru antreten muss. "Ich freue mich, weil ich weiß, was das für ihn und seine Familie bedeutet", sagte Labbadia. Auf der anderen Seite stehe der Corona-Aspekt. Die Clubs in der Bundesliga würden "wahnsinnige Beschränkungen" auf sich nehmen. "Dann gehen alle in fremde Länder. Das ist alles schwierig unter einen Hut zu bringen und für alle Beteiligten nicht ganz einfach", sagte der Trainer: Ich hoffe, das nicht wir wieder die Leidtragenden sind."