174 Millionen Überbrückungshilfen für Firmen

01.10.2020, 11:11 Uhr | dpa

Kleine und mittelständische Betriebe in Bayern haben vom Bund bisher gut 174 Millionen Euro Hilfe zur Überbrückung der Corona-Krise bewilligt bekommen. Nach einer Übersicht des Wirtschaftsministeriums in Berlin wurden bundesweit bisher 870,8 Millionen Euro an Überbrückungshilfen bewilligt. Die durchschnittliche Höhe der bisher beantragten Förderung betrage etwa 13 400 Euro.

Kleine und mittelständische Betriebe im Freistaat stellten demnach 17 000 Anträge auf Überbrückungshilfe. Davon wurden bis Ende September rund 10 600 bewilligt. Je nach Umsatzrückgang eines Betriebes zahlt der Bund ihnen Zuschüsse für Mieten, Leasingraten und Versicherungen.