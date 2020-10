Berlin

Rund 1000 Menschen demonstrieren für Erhalt des "Liebig 34"

04.10.2020, 08:36 Uhr | dpa

Rund 1000 Menschen haben am Samstagabend laut Polizei gegen die nächste Woche geplante Räumung des linksradikalen Symbolhauses Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain demonstriert. Sie zogen in einem Demonstrationszug von der Samariterstraße Richtung Volkspark Friedrichshain, die Route führte auch an dem "anarcha-queer-feministischen" Hausprojekt in der Liebigstraße vorbei.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden während der Demonstration Feuerwerkskörper, Bengalos und Nebeltöpfe gezündet und zum Teil in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Angaben zu Verletzten oder über Festnahmen lagen indes nicht vor. Vor Beginn der Demonstration habe die Polizei bei einigen Personen, die Feuerwerkskörper dabei hatten, die Personalien festgestellt, so der Sprecher.

Das Hausprojekt "Liebig 34" gilt zusammen mit dem nahe gelegenen und teilweise besetzten Haus Rigaer Straße 94 als eines der letzten Symbole der linksradikalen Szene in der Stadt. Am kommenden Freitag (9. Oktober) wird auf Betreiben des Eigentümers geräumt. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor, da die linksautonome Szene zu heftigem Widerstand aufgerufen hat.