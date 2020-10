Berlin

Fahrzeugbrände in Neukölln: Polizei vermutet Brandstiftung

06.10.2020, 05:55 Uhr | dpa

Ein ausgebrannter Transporter steht auf einer Straße in Neukölln. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Nach dem Brand zweier Kleintransporter in Berlin-Neukölln geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Wagen hätten nicht nebeneinander gestanden, weshalb ein Defekt als Ursache unwahrscheinlich sei, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Dienstagmorgen hatten zwei Transporter eines Internethändlers gebrannt und wurden weitgehend zerstört. Die beiden Fahrzeuge standen mindestens einhundert Meter voneinander entfernt. Ein in der Nähe stehendes Auto wurde durch das Feuer beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.