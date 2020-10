Berlin

Dicke Wolken und Schaue in Berlin und Brandenburg

06.10.2020, 07:23 Uhr | dpa

Nach einem wolkigen Dienstag mit Höchsttemperaturen zwischen 15 bis 18 Grad sowie leichtem Regen soll es am Mittwoch in Berlin und Brandenburg weiter ungemütlich bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte eine dichte Wolkendecke am Himmel an. Zudem soll es ab den Mittagsstunden gelegentliche Schauer geben. Die Maximalwerte liegen bei voraussichtlich 14 bis 17 Grad.

Am Donnerstag bleiben die dicken Wolken über Berlin und Brandenburg hängen und es kann laut Meteorologen erneut mancherorts Regen geben. Die Höchstwerte liegen bei maximal 16 Grad.