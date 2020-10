Berlin

Berliner Senat will Zahl der Kita-Plätze weiter ausbauen

06.10.2020, 13:56 Uhr | dpa

Der Senat will die Zahl der Kita-Plätze in Berlin weiter massiv ausbauen. Das kündigte Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag an. Demnach geht der Senat für 2026 von einem Bedarf von 200 600 Plätzen in Kindertageseinrichtungen aus. Momentan stünden 174 000 zur Verfügung. Bis Mitte 2026 müssten also 26 600 Plätze dazukommen, so Scheeres. Erreicht werden soll das nach ihren Worten durch 15 500 neue Kita-Plätze, deren Schaffung bereits auf den Weg gebracht sei, und ab 2023 durch 3000 bereits bestehende Plätze, die aus unterschiedlichen Gründen aktuell nicht besetzt seien. Zudem seien ab 2022 weitere rund 8000 neue Kita-Plätze erforderlich. Deren Schaffung werde voraussichtlich zusätzlich 160 Millionen Euro kosten.