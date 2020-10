Berlin

Reichel von NHL-Club Chicago Blackhawks gedraftet

07.10.2020, 08:36 Uhr | dpa

Lukas Reichel von den Eisbären Berlin steht vor einer Zukunft in der besten Eishockey-Liga der Welt. Der 18-Jährige wurde am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit bei den sogenannten Drafts der National Hockey League (NHL) als 17. Spieler in der ersten Runde von den Chicago Blackhawks gezogen. Er ist laut Eisbären der erste Berliner, der in der ersten Runde ausgewählt wurde.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich bin überglücklich und kann es noch nicht wirklich begreifen. Wenn ich mir ein Team hätte aussuchen dürfen, wären es die Blackhawks gewesen. Auf diesem Wege möchte ich mich bei meinen Mannschaftskollegen bedanken, ohne die ich das nicht geschafft hätte", wurde Reichel in einer Eisbären-Mitteilung zitiert.

"Wir sind sehr stolz auf Lukas. Er hat diese Draftposition absolut verdient. Chicago ist eine Top-Organisation, in welcher er eine große Chance hat, sich weiter zu entwickeln und sich für die NHL zu empfehlen. Ich bin mir sicher, dass er das Zeug dazu hat", sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee über den Stürmer.