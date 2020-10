Berlin

Räumung von Symbolhaus "Liebig 34" in Berlin-Friedrichshain

09.10.2020, 02:59 Uhr | dpa

Polizeifahrzeuge stehen am Haus Nr. 34 in der Liebigstraße. "Liebig 34". Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin, des Haus "Liebig 34", wird an diesem Morgen geräumt. Mehrere tausend Polizisten sind in der Nacht zu Freitag und den folgenden 24 Stunden im Stadtteil Friedrichshain im Einsatz. Darunter ist auch Unterstützung aus anderen Bundesländern. Genaue Zahlen gibt die Polizei erst am Freitag bekannt.

Tausende Demonstranten werden zwischen Donnerstagabend und Freitagabend rund um die Liebigstraße erwartet. Auch in anderen Städten mobilisierten Unterstützer für bunte Proteste und Widerstand in Berlin. Für die Nacht zu Freitag sind Demonstrationen in der Nähe des Hauses angekündigt. Die Polizei sperrte bereits am Donnerstag die Kreuzung vor dem Haus und weitere Straßen ab, um Blockaden zu verhindern.

Bereits vor zwei Jahren war ein zehnjähriger Gewerbemietvertrag für das "anarcha-queer-feministische Hausprojekt Liebig 34" ausgelaufen. Der Eigentümer des Hauses, das in den 90er-Jahren eines von zahlreichen besetzten Häusern in Ost-Berlin war, setzte die Räumung vor Gericht durch.