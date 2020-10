Berlin

"Liebig 34" soll geräumt werden: Demonstranten vor dem Haus

09.10.2020, 06:19 Uhr | dpa

Polizisten stehen an einer Kreuzung vor dem Haus der "Liebig 34". Foto: Paul Zinken/dpa (Quelle: dpa)

Vor der Räumung des besetzten Hauses "Liebig 34" in Berlin-Friedrichshain haben sich hunderte Demonstranten davor versammelt. Die meist jungen, überwiegend schwarz gekleideten Leute skandierten am frühen Freitagmorgen laute Sprechchöre wie "Häuser denen, die drin wohnen" oder "Ganz Berlin hasst die Polizei". Augenzeugen berichteten von vereinzelten Flaschenwürfen sowie Festnahmen. "Liebig 34" gilt als eines letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in der Hauptstadt.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Die Demonstranten stehen hinter Absperrungen etwa 50 Meter von dem Haus entfernt. Am Morgen fuhren ein Bagger sowie ein Räumfahrzeug auf. Die Kreuzung ist mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Auf Hausdächern waren Polizisten postiert. Aus umliegenden Häusern schallten Musik und lautes Geklapper mit Töpfen.

Das Haus soll ab 7.00 Uhr geräumt werden. Bereits vor zwei Jahren war ein zehnjähriger Gewerbemietvertrag ausgelaufen. Der Eigentümer setzte schließlich die Räumung durch.