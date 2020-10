Berlin

Landeschef Kai Wegner will Spitzenkandidat der CDU werden

09.10.2020, 11:25 Uhr | dpa

Der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner will als Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl 2021 antreten. Das erklärte er auf einer Pressekonferenz am Freitag in Berlin. "Ich will Regierender Bürgermeister werden", sagte der 48-jährige Bundestagsabgeordnete. Nach 16 Jahren wolle er nicht mehr für den Bundestag kandidieren, sondern seine ganze Kraft an anderer Stelle für Berlin einsetzen. "Ich möchte diese besondere Stadt ins nächste Jahrzehnt führen."

Wegner kündigte einen neuen Politikstil an. Er wolle auf Zusammenhalt statt Streit, gesunden Menschenverstand statt Ideologie und Mut statt Angst setzen. Der CDU-Politiker ist seit Mai 2019 Vorsitzender des Berliner Landesverbands. Er galt bereits länger als Favorit für die Spitzenkandidatur für die Wahl zum Berliner Landesparlament im Herbst nächsten Jahres.