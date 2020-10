Berlin

Kleinere Polizeieinsätze im "Liebig 34"-Umfeld

11.10.2020, 12:16 Uhr | dpa

Nach den Gewaltausbrüchen bei einer Protest-Demonstration gegen die Räumung des besetzten Hauses "Liebig 34" ist es in der Nacht zum Sonntag in Berlin ruhiger geblieben. Eine Polizeisprecherin berichtete am Sonntag, es habe kleinere Einsätze gegeben, etwa in den umliegenden Straßen des geräumten Hauses im Stadtteil Friedrichshain. An mehreren Orten hätten sich Gruppen von bis zu 30 Personen versammelt - sofern möglich seien Beamte eingeschritten. In einem Fall habe sich eine Gruppe, die laute Musik gehört habe, auch bis zum Eintreffen der Polizei aufgelöst, sagte die Sprecherin.

Unbekannte setzten in der Nacht erneut Autos in Brand und verübten kleinere Sachbeschädigungen wie Schmierereien, wie die Sprecherin sagte. Bei den Fahrzeugbränden in mehreren Bezirken sei wie schon in der Nacht zuvor aber zunächst kein eindeutiger Bezug zur Räumung erkennbar. Brandkommissariate arbeiteten jedoch eng mit dem Staatsschutz zusammen, um eine politische Motivation zu prüfen. Die Brände waren im Prenzlauer Berg, im Westend und in Alt-Stralau.