Berlin

Autokran in Berlin-Moabit abgebrannt: Brandstiftung vermutet

15.10.2020, 08:47 Uhr | dpa

Ein 450 Tonnen schwerer Autokran ist in der Nacht zu Donnerstag im Berliner Ortsteil Moabit in Flammen aufgegangen. Vermutet werde Brandstiftung, sagte eine Polizeisprecherin. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittele. Das Feuer brach gegen 22.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Heidestraße aus, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. 26 Einsatzkräfte konnten eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern und den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.