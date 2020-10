Berlin

Mann in U-Bahn mit Messer angegriffen

18.10.2020, 12:34 Uhr | dpa

Ein junger Mann ist in Berlin-Hellersdorf von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die beiden hatten sich am Freitagabend in einer U-Bahn der Linie 5 in Richtung Hönow zunächst gestritten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann soll der mutmaßliche Angreifer ein Messer gezückt und den 23-Jährigen damit am Oberkörper und am Kopf verletzt haben. Nach Einfahrt der U-Bahn in den Bahnhof Hellersdorf sei der Unbekannte geflüchtet. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.