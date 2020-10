Berlin

Hans Michelbach will nicht mehr für Bundestag kandidieren

23.10.2020, 14:55 Uhr | dpa

Bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr muss die CSU ohne einen langjährigen Abgeordneten planen. Hans Michelbach, Obmann der Unionsfraktion im Finanzausschuss und stellvertretender CSU-Landesgruppenvorsitzender, teilte am Freitag mit, er werde nicht wieder antreten. "Nach 27 Jahren im Bundestag und 22 Jahren Kommunalpolitik ist die Zeit gekommen, den Stab an Jüngere zu übergeben", sagte der 71-Jährige. 1994 war Michelbach in den Bundestag eingezogen und Mitglied des Finanzausschusses geworden. Seit 2002 vertritt er als direkt gewählter Abgeordneter den Wahlkreis Coburg. Zuletzt wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden im Wirecard-Untersuchungsausschuss gewählt.