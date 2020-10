Berlin

Bestürzung über den Tod von Thomas Oppermann in Hessen

26.10.2020, 12:09 Uhr | dpa

Hessische Landespolitiker haben bestürzt auf den Tod von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) reagiert. "Thomas Oppermann wurde mitten aus dem Leben gerissen. Er hat sich bis zuletzt mit Leidenschaft und enormem Sachverstand für die Politik in diesem Land eingesetzt", sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag. Mit seinem Tod verliere nicht nur die SPD einen überaus engagierten Sozialdemokraten, sondern auch der Deutsche Bundestag einen exzellenten Vizepräsidenten. "Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie." Der SPD-Politiker Thomas Oppermann war am Sonntagabend im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben.

Auch Hessens SPD-Chefin Nancy Faeser zeigte sich tief betroffen. "Thomas war ein leidenschaftlicher und kluger Kämpfer für die Sache der Sozialdemokratie und ein feiner Mensch", sagte die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. "In allen seinen politischen Ämtern war er immer ein großer Bewahrer und Beschützer des demokratischen Rechtsstaates." Die politische Arbeit Oppermanns habe das Leben vieler Menschen zum Besseren verändert, teilte Faeser mit. "Sein Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke."