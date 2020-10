Berlin

Acht Autos auf Polizeigelände in Flammen

27.10.2020, 05:21 Uhr | dpa

Auf einem Polizeigelände in Berlin-Biesdorf haben in der Nacht zum Dienstag acht Autos Feuer gefangen. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge handelte es sich aber nicht um Streifenwagen. Ob die Fahrzeuge auf dem Gelände in der Cecilienstraße abgeschleppt worden waren, war demnach zunächst noch unklar. Auch die Brandursache war laut Polizei in der Nacht noch unbekannt.