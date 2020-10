Berlin

Labbadia schließt Guendouzi-Debüt gegen Wolfsburg nicht aus

27.10.2020, 17:18 Uhr | dpa

Arsenal-Leihgabe Mattéo Guendouzi könnte nach seinem ersten Teamtraining mit Hertha BSC bereits am Sonntag sein Debüt für die Berliner in der Fußball-Bundesliga feiern. Trainer Bruno Labbadia schloss einen Einsatz des 21 Jahre alten Franzosen gegen den VfL Wolfsburg nicht grundsätzlich aus. "Mal schauen, wie schnell er reinkommt", sagte Labbadia nach der Übungseinheit am Dienstagnachmittag, bei der Guendouzi erstmals mit der kompletten Mannschaft trainieren konnte. "Das war wichtig, jetzt werden wir sehen, wie schnell er uns helfen wird", sagte Labbadia.

Der technisch hoch veranlagte Mittelfeldspieler Guendouzi war von der Hertha kurz vor Ende der Transferperiode am 5. Oktober vom FC Arsenal ausgeliehen worden. Nach seinen anschließenden Einsätzen für die französische U21-Auswahl war er positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste in Quarantäne.

"Wir haben die elf Tage versucht zu nutzen, haben zwei mal am Tag Cybertraining mit ihm gemacht. Rein konditionell konnten wir arbeiten, aber natürlich hat er fast 14 Tage keinen Ball berührt", sagte Labbadia. Ob Guendouzi für die Partie gegen Wolfsburg ein Kandidat ist, werde sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Abwehrchef Dedryck Boyata absolvierte am Dienstag teilweise eine individuelle Übungseinheit. Labbadia bezeichnete dies als Vorsichtsmaßnahme. Der Belgier laboriert an einer leichten Knöchelblessur, die er sich bei einem Zweikampf im Training am Freitag zugezogen hatte. Bei Standardübungen zum Abschluss des Trainings war der 29-Jährige beim Team dabei.