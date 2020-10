Berlin

Chebli will Müller für Bundestag-Kandidatur unterstützen

28.10.2020, 19:54 Uhr | dpa

Die Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, Sawsan Chebli, hat Michael Müller nach seinem Sieg bei der SPD-Mitgliederbefragung zur Bundestagskandidatur ihre Unterstützung zugesagt. Beim Votum der SPD-Mitglieder im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf setzte sich der Regierende Bürgermeister mit der Mehrheit der Stimmen gegen Chebli durch. Sie wollte ebenfalls in dem Wahlkreis für den Bundestag kandidieren, muss den Weg nun aber für Müller frei machen.

"Ich bin überzeugt, dass der faire demokratische Wettbewerb, den wir in den letzten Wochen geführt haben, der SPD nicht geschadet hat, im Gegenteil: Er stand unserer Partei gut zu Gesicht", sagte Chebli. "Jetzt kommt es darauf an, dass unsere Partei geschlossen und mit großem Einsatz in den Wahlkampf zieht. Ich werde Michael Müller voll unterstützen, damit unser Bezirk wieder von einem direkt gewählten Kandidaten der SPD im Bundestag vertreten wird."