Berliner Senat berät über Teil-Lockdown wegen Corona

29.10.2020, 00:04 Uhr | dpa

Der rot-rot-grüne Berliner Senat berät auf einer Sondersitzung am heutigen Donnerstag über die Umsetzung des von Bund und Ländern beschlossenen Teil-Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Erwartet wird eine lange und auch kontroverse Diskussion über die harten Maßnahmen, die an den Beginn der Pandemie im Frühjahr erinnern. Die Frage ist nun, ob das alles in Berlin eins zu eins umgesetzt wird.

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich bei einer Video-Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch auf weitreichende Beschränkungen des öffentlichen Lebens ab 2. November verständigt. Demnach werden bis zum Monatsende einige Bereiche heruntergefahren: Gastronomiebetriebe sollen geschlossen bleiben, auch Theater, Opern, Konzerthäuser, Fitness-Studios und Sportstätten.

Touristische Übernachtungen in Hotels sollen verboten sein. Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestatten werden. Bund und Länder wollen damit die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen und haben sich vorgenommen, einheitlich vorzugehen.