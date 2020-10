Berlin

Berlin Volleys: Enard mahnt Respekt vor Bisons Bühl an

30.10.2020, 09:27 Uhr | dpa

Auf dem Papier scheint das Spiel des Volleyball-Bundesligisten Berlin Volleys bei den den Bisons Bühl am Samstag (20.00 Uhr/sporttotal.tv) nur eine Pflichtübung für den Hauptstadt-Club zu sein. Doch Trainer Cedric Enard mahnt: "Wir werden auch diesem Gegner mit Respekt entgegentreten." Die letzten elf Pflichtspiele gegen die Badener haben die Volleys allesamt gewonnen und dabei insgesamt nur zwei Satzverluste hinnehmen müssen.

Enard wird die Begegnung, die coranabedingt als Geisterspiel stattfinden muss, auch dazu nutzen, um die Weiterentwicklung der Mannschaft voranzutreiben. "Unser Annahme- und Sideout-Spiel war zuletzt schon sehr souverän, also wollen wir jetzt einen neuen Schwerpunkt setzen und uns in der Block-Abwehr verbessern", sagte der 44-Jährige. Den Erfolg im Supercup gegen die UV Frankfurt eingerechnet, gelangen den Volleys in ihren ersten drei Pflichtspielen der Saison drei Siege ohne Satzverlust.

Die Bühler fühlen sich indes gewappnet für die schwere Aufgabe. Ihr Libero Florian Ringseis meint: "Wir haben ein richtig starkes Team, das jeden Gegner in der Liga mehr als nur ärgern kann." Den Beweis dafür traten die Badener gleich in ihrem bisher einzigen Saisonspiel an, in dem sie mit einem 3:1 bei der SVG Lüneburg überraschten. "Bühl verfügt über ein sehr gut ausbalanciertes Team", sagte Enard.

Die Berliner haben Diagonalangreifer Benjamin Patch nach auskurierter Handverletzung wieder dabei. Weiterhin fehlen werden Mittelblocker Anton Brehme (Kniebeschwerden) sowie Außenangreifer Robin Baghdady (Wadenverletzung).