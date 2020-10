Berlin

Seniorin fährt mit Auto in Café: Sechs Verletzte

31.10.2020, 16:14 Uhr | dpa

Eine über 80 Jahre alte Frau hat am Roseneck in Berlin-Schmargendorf die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist damit in ein Café gefahren. Dabei seien am Samstagvormittag fünf Menschen in dem Café leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Auch die Frau sei mit leichten Verletzungen davongekommen.

Sie war mit ihrem Auto auf dem Hohenzollerndamm unterwegs, als sie an der Ecke Karlsbader Straße von der Straße geriet und durch die Fensterfront des Cafés fuhr. Das Auto kam den Angaben zufolge in dem Gebäude zum Stehen. Die Polizei ermittelt noch zur Unfallursache - das genaue Alter der Seniorin war am Samstagnachmittag zunächst nicht bekannt. Alle Verletzten wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.