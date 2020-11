Berlin

Leistungsträger ohne Anlaufzeit: Baku wird immer besser

02.11.2020, 12:44 Uhr | dpa

Trotz des fünften Unentschiedens für den VfL Wolfsburg im sechsten Spiel dieser Bundesliga-Saison hatte auch die Partie bei Hertha BSC so etwas wie einen Gewinner. Ridle Baku feierte beim 1:1 in der Hauptstadt seine Tor-Premiere für die "Wölfe" und hatte auch sonst einen gelungenen Auftritt. Der 22-Jährige wird immer mehr zum Leistungsträger und ist nur einen Monat nach seiner Verpflichtung aus der Startelf der Niedersachsen nicht mehr wegzudenken. "Ich denke, dass wir alle vorsichtig sein müssen mit Superlativen", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner über Baku. "Aber Ridle hat sehr schnell reingefunden und macht das sehr gut, auch in der Offensive."

Rund zehn Millionen Euro ließ sich der VfL die Verpflichtung des deutschen U21-Nationalspielers von Mainz 05 kosten. Tatsächlich zeigt Rechtsverteidiger Baku einen großen Vorwärtsdrang und belebt das Angriffsspiel des VfL deutlich. Mit 25 Pässen in der gegnerischen Hälfte war er in diesem Bereich der aktivste Wolfsburger im Olympiastadion. Bereits beim vorangegangenen Auswärtsspiel in Mönchengladbach bereitete der frühere Mainzer den späten Ausgleich von Wout Weghorst handlungsschnell am Strafraum der Borussia vor.

Von seinem eigenen ersten Treffer im VfL-Trikot war er selbst ein wenig überrascht. "Ich habe den Ball mitgenommen und dann mit links draufgehauen. Und dann ist er so reingegangen. Das hätte ich im ersten Moment nicht gedacht", beschrieb Rechtsfuß Baku sein insgesamt viertes Bundesliga-Tor der Karriere und ergänzte mit einem Lächeln: "Aber ich bin umso glücklicher, dass ich der Mannschaft mit einem Tor helfen konnte."

Auch dank Bakus Treffer bleiben Wolfsburg und Leverkusen die einzigen Bundesliga-Teams, die in dieser Spielzeit noch nicht verloren haben. Acht Punkte hat der VW-Club, eine Ausbeute, die aus Glasners Sicht "okay" ist. "Wir sind zwar ungeschlagen, aber fünf Unentschieden ist nicht ganz das, was wir wollten", sagte der 46-Jährige.

Glasner weiß, woran es bei seinem Team noch hapert: Während die Defensive steht und nur Borussia Dortmund weniger Gegentore kassiert hat als der VfL, ist die Tor-Ausbeute vorne stark verbesserungswürdig. Fünf Treffer sind für die Wolfsburger Ansprüche zu wenig. "Klar, ist dass wir im Angriffsdrittel im Spiel nach vorne Schwerpunkte setzen werden", sagte Glasner. "Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Torquote erhöhen werden." Die nächste Chance dazu hat der VfL am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim.