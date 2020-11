Berlin

Michael Müller verlässt Senatssitzung für Corona-Test

03.11.2020, 11:32 Uhr | dpa

Nach Bekanntwerden eines positiven Corona-Tests bei Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sein Berliner Kollege Michael Müller (beide SPD) am Dienstag die laufende Senatssitzung verlassen. Dem Regierenden Bürgermeister gehe es darum, sich auf das Coronavirus testen zu lassen und seinen Status zu klären, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Senatskreisen. Müller hatte gemeinsam mit Woidke am Samstag an der Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld teilgenommen. Er und andere Gäste standen auf einem Podium mit Woidke.

Brandenburgs Regierungssprecher Florian Engels teilte am Dienstagvormittag mit, dass Woidke nach ersten Erkältungserscheinungen am Sonntag keine Diensttermine mehr wahrgenommen habe. Am Montag habe er sich testen lassen, die ärztliche Mitteilung zum Ergebnis des Tests habe Woidke am Dienstagmorgen erhalten.

Im Berliner Senat wurde nach der Nachricht aus Potsdam dem Vernehmen nach über mögliche Konsequenzen für Müller gesprochen. Eine ganze Reihe der Anwesenden habe vorsorglich Mund-Nasen-Schutz angelegt, hieß es.