Berlin

Verkehrsverbünde und Polizei: Strengere Maskenkontrollen

03.11.2020, 17:29 Uhr | dpa

In Berlin und Brandenburg soll das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen im November häufiger kontrolliert werden als sonst. Der erste Tag mit schwerpunktmäßigen Kontrollen sei für den Donnerstag in Brandenburg geplant, teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Dienstag mit. Darauf hätten sich die Verkehrsunternehmen gemeinsam mit den Ländern und Kommunen sowie der Polizei verständigt. Vier weitere regionale Aktionstage mit Schwerpunktkontrollen sollen folgen. "Der weit überwiegende Teil unserer Fahrgäste hält sich an die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen", teilte VBB-Geschäftsführerin Susanne Henkel mit. "Wo diese Einsicht fehlt, muss dann auch konsequent nachgeholfen werden."