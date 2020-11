Seit Montag vermisst

Verschwundene 12-Jährige aus Berlin-Moabit wieder aufgetaucht

05.11.2020, 09:07 Uhr | t-online

"Polizei"-Schild an einer Wache (Symbolbild): In Berlin ist ein vermisstes 12-jähriges Mädchen wieder aufgetaucht. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Tagelang wurde ein 12-jähriges Mädchen aus Berlin vermisst. Die Polizei hatte die Bevölkerung um Hilfe gebeten – jetzt ist das Mädchen wieder aufgetaucht.

Am Donnerstag hat die Polizei bei der Suche nach einem tagelang vermissten 12-jährigen Mädchen aus Berlin-Moabit Entwarnung gegeben. Das Kind sei nach Angaben des Landeskriminalamtes wieder nach Hause zurückgekehrt. Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Straftat.

#vermisst

Unsere Vermisstenstelle des #LKA sucht die 12-jährige Leila aus #Moabit und bittet dazu um Ihre Mithilfe. Wer hat sie gesehen oder kennt ihren aktuellen Aufenthaltsort?



Hinweise an☎️ 030 4664 912444

#PM & Foto: https://t.co/vXtrc3vgpa

^tsm pic.twitter.com/Qmp84KC17W — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 4, 2020

Am Montag habe das Kind das Elternhaus um 8:30 Uhr verlassen und sei zur Schule gegangen. Dort sei sie nie angekommen. Am Mittwoch hatte sich die Polizei an die Öffentlichkeit gewendet und um Hilfe bei der Suche gebeten.