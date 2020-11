Berlin

In Gastronomie und Hotels in Berlin ist wenig los

07.11.2020

Viele Berliner Restaurants nutzen die Möglichkeit, während des Teil-Lockdowns bis Ende November zumindest mit dem Außer-Haus-Geschäft etwas zu verdienen. An den Wochenenden machten vor allem Familien und Privatpersonen von dem Angebot Gebrauch, während der Woche eher Geschäftsleute, sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Berlin, am zweiten Samstag des Teil-Lockdowns. Das könne aber nur ein Beitrag sein, die Kosten zu decken. Restaurants seien keine Spezialisten für das Außer-Haus-Geschäft, und die Zusammenarbeit mit Lieferdiensten rechne sich oft nicht.

In den Berliner Hotels sei die Situation derzeit unterirdisch. Die Belegung sei häufig unter zehn Prozent. "Es ist deprimierend", sagte Lengfelder, "fast wie bei einem Komplett-Shutdown". Seit Anfang November dürfen Hotels und Pensionen keine Touristen mehr beherbergen. Am Wochenende sei die Situation noch schlimmer, weil dann auch die Geschäftsreisenden nicht in Berlin seien. "Mit zehn Prozent Belegung sind Hotels dann schon ganz vorne mit dabei."

Gleichzeitig sind während des Teil-Lockdowns in Berlin unter anderem auch Theater, Opern und Museen, Konzerthäuser, Clubs, Fitnessstudios und Kosmetiksalons bis Ende November dicht. Ein Trend, dass stattdessen mehr Menschen die Zeit fürs Shoppen gehen nutzen, sei aber nicht zu beobachten, sagte Stefan Hertel, Sprecher des Handelsverbands Deutschland (HDE) in Berlin.

Weil Restaurantbesuche nicht mehr möglich seien, stehe der ein oder andere öfter am Herd und kaufe deshalb mehr Lebensmittel ein. Einzelnen Branchen gehe es vergleichsweise gut, Baumärkte etwa seien gefragt. Aber in den Innenstädten sei es deutlich leerer geworden, auch an den Wochenenden - der Samstag ist üblicherweise der umsatzstärkste Einkaufstag. "Es gibt viel weniger Laufkundschaft in der Innenstadt", sagte Hertel. Viele Läden hätten die Türen auf - "aber die Kunden kommen nicht".